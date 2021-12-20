Психолог Наумова дала советы по выбору новогодних подарков для детей

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Детский психолог Наталья Наумова дала советы по выбору новогодних подарков для детей.
Психолог Наумова дала советы по выбору новогодних подарков для детей
  • Pixabay

«Большое значение имеет всё-таки ребёнок, нельзя сказать, что есть какой-то универсальный подарок для всех детей. Иногда лучше задать ребёнку вопрос, что бы он хотел», — заявила она в беседе с Pravda.Ru.

По её словам, есть родители, которые любят делать сюрпризы, и в таком случае нужно непринуждённо поговорить с ребёнком, чтобы понять, о чём он мечтает.

«Для трёхлетних-пятилетних детей очень важно развивать пространство, мышление, логику и скорость реакции», — отметила Наумова.

Как считает психолог, можно подарить объёмные пазлы, конструктор, а также настольные игры, помогающие формировать концентрацию внимания.

«Есть разные игры, настроенные на логику, на возможность отделять главное от второстепенного», — добавила Наумова.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.

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