Психолог Наумова дала советы по выбору новогодних подарков для детей

Детский психолог Наталья Наумова дала советы по выбору новогодних подарков для детей.

«Большое значение имеет всё-таки ребёнок, нельзя сказать, что есть какой-то универсальный подарок для всех детей. Иногда лучше задать ребёнку вопрос, что бы он хотел», — заявила она в беседе с Pravda.Ru.

По её словам, есть родители, которые любят делать сюрпризы, и в таком случае нужно непринуждённо поговорить с ребёнком, чтобы понять, о чём он мечтает.

«Для трёхлетних-пятилетних детей очень важно развивать пространство, мышление, логику и скорость реакции», — отметила Наумова.

Как считает психолог, можно подарить объёмные пазлы, конструктор, а также настольные игры, помогающие формировать концентрацию внимания.

«Есть разные игры, настроенные на логику, на возможность отделять главное от второстепенного», — добавила Наумова.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.