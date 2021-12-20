В Думу внесён проект о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века

ЛДПР намерена инициировать заявление Государственной думы о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века. Соответствующий проект размещён в электронной базе данных Госдумы.

Как сообщает РИА Новости, в постановлении говорится о принятии заявления Государственной думы «О 30-й годовщине распада СССР».

«Государственная дума... считает распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве», — сказано в заявлении.

30 лет назад распался Советский Союз. Бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов в эксклюзивном интервью RT рассказал, как рушился СССР и возможно ли возвращение к социализму.