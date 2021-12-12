«Долго спорили, кто первым поставит подпись»: Руслан Хасбулатов — о кризисе лидерства и крахе СССР

30 лет назад распался Советский Союз. Ближайшим соратником президента РСФСР Бориса Ельцина на тот момент был председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Под его руководством Верховный Cовет проголосовал за ратификацию соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Однако уже через два года Хасбулатов стал ярым противником Ельцина. В эксклюзивном интервью RT он рассказал, как рушился СССР и возможно ли возвращение к социализму.

Руслан Хасбулатов — один из самых ярких политических деятелей 1990-х годов. На момент распада СССР он возглавлял Верховный Совет РСФСР и поддерживал первого президента РФ Бориса Ельцина.

12 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР во главе с Хасбулатовым проголосовал за ратификацию соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Хотя, согласно действовавшей на тот момент Конституции РСФСР, такими полномочиями обладал лишь Съезд народных депутатов РСФСР, поскольку вопрос касался государственного устройства республики как части Союза ССР.

При этом во время конституционного кризиса 1993 года и расстрела Белого дома Хасбулатов выступил ярым оппонентом президента Ельцина.

Руслан Хасбулатов выпустил множество книг — от мемуаров до учебников по экономике. Сейчас он готовит к публикации десятитомник по военно-политической истории России. Своими мыслями о событиях 30-летней давности он поделился с RT.

— С какими эмоциями вы встречаете очередную годовщину развала СССР?

— Эмоций нет. Они все остались там, 30 лет назад.

РИА Новости

© Юрий Иванов

— Давайте тогда туда и вернёмся. 8 декабря 1991 года, в день подписания соглашения о создании СНГ, вы были в командировке в Сеуле. Когда вас туда отправляли, не возникло ощущения, что это не просто так?

— Немного странное чувство было, но позднее. А тогда Ельцин сказал мне: «Руслан Имранович, на вас огромная нагрузка. И ГКЧП, и события в Чечне. Ну давайте поезжайте с делегацией на недельку в Корею, там хоть немного отдохнёте». И я подумал: «Вот какой замечательный начальник, заботится о своих соратниках».

Хотя в последний день перед командировкой ко мне заходил Бурбулис, и, по-моему, как раз он озвучил мысль, что Горбачёва можно скинуть, только разрушив СССР. И говорил, что мы должны встретиться с Кравчуком и Шушкевичем и всё обсудить. Я его ещё спросил, что ему там делать, если встреча будет по поводу энергетики и обсуждаться будут хозяйственные вопросы. Промелькнули у меня тогда не очень хорошие мысли, но такого разворота событий я не предполагал.

— Ну а если бы вы были в Москве?

— Конечно, я бы туда помчался. И никто бы не подписал ни одного документа. Поэтому он (Ельцин) меня и отослал. Когда я прилетел, у нас был очень серьёзный разговор. Я ему тогда сказал, что, будь я на месте Горбачёва, отдал бы приказ посадить его в тюрьму. Он ответил: «Я в этом не сомневаюсь».

— Считается, что соглашение подписали из-за позиции Кравчука...

— Нет. Кравчук всё сделал бы так же, как поступил бы руководитель России. Они там долго спорили, кто первым свою подпись поставит. И Ельцин очень хотел, чтобы Кравчук первым был. Вот как они рассуждали! Как продавцы двух ларьков: нет ты, нет ты. Это о чём говорит? О том, что система кадров уже была порочной, раз такие люди смогли прийти к власти.

— Тем не менее спустя четыре дня, 12 декабря 1991 года, Верховый Совет РСФСР, который вы возглавляли, ратифицировал Беловежские соглашения.

— Я переговорил со всеми председателями ВС республик, узнал их мнение. Они сказали: «Нам жаль, но всё уже свершилось». При этом все были согласны, что это фактически был государственный переворот. Ну а что делать? Тем более сам Горбачёв-то молчал. Я с ним встречался, спрашивал, что мне делать. Ратифицировать или нет? «Делай как знаешь». Тут ещё министр обороны пришёл. Сказал: «Руслан Имранович, если не ратифицируете, у нас могут быть трудности». Вот поэтому депутаты проголосовали как за неизбежное. Эти документы ещё должны были пройти через Съезд народных депутатов. И он отказался ратифицировать…

— Трижды, по-моему?

— Да. Следовательно, решение Верховного Совета РСФСР было отменено тем обстоятельством, что съезд не ратифицировал.

— Получается, что документ не приобрёл силу закона?

— Он не приобрёл своего оформления. Но мы с вами уже 30 лет живём в Российской Федерации.

— Вы принадлежали не только к политической, но и к интеллектуальной элите страны. Вы не понимали, трагедия какого масштаба разворачивается у вас на глазах?

— Я всё понимал. Поэтому я ещё в самолёте, возвращаясь из Сеула, вёл переговоры и с Назарбаевым, и с Каримовым, и с другими председателями ВС. Спрашивал, что будем делать. Тут и атомное оружие, и весь социалистический строй, и международные отношения. На наших глазах рушился Ялтинский порядок. И я разрывался между личным отношением к Ельцину и тем, что он делает. От меня не зависело ничего. Если так безответственно поступили руководители трёх ведущих союзных республик, что может сделать спикер парламента? Ко мне до сих пор пристают с вопросом: «А вот вы?..» А что я? Что может сделать один спикер?

— Но вы сами Ельцина во всём поддерживали… До определённого момента…

— Поддерживал. Он меня всё-таки вывел, сделал своим заместителем. Я же кавказский человек. Надо быть верным тому, у кого ты работаешь. Я его и защищал. А так бы Горбачёв его «сожрал».

Президент РСФСР Борис Николаевич Ельцин и председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Имранович Хасбулатов в президиуме чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР, созванной в связи с попыткой государственного переворота

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин

— У них были очень плохие отношения?

— Да. Я изо всех сил пытался их как-то помирить. Но их борьба имела трагический конец. Вначале Ельцин говорил, что он только за экономическую самостоятельность РСФСР. Я искренне верил в это. Я считал, что Ельцин стремится осуществлять руководство экономическими процессами, но никак не хочет быть президентом страны. Но потом уже было поздно. После ГКЧП стало ясно, что он стремится сесть в кресло Горбачёва, конечно.

Ельцин был очень злобным. Даже мелочь не мог простить. А Горбачёв всё-таки мстительным не был. Но он совершил непоправимую ошибку.

7 ноября 1991 года Руцкой втайне от меня разработал документ, ввёл чрезвычайное положение в Грозном и попросил войска у президента, чтобы отстранить Дудаева от власти. Михаил Сергеевич ему отказал. А я был в это время во Владимирской области. Ну и всё провалилось. Ельцину, который считал себя героем, подавившим ГКЧП, вдруг отказали в попытке образумить какого-то сумасшедшего генерала крохотной республики. И он потом ходил по кабинету и орал: «Я его (Горбачёва) раздавлю, я его уничтожу». После этого он решил полностью устранить союзный центр в будущем договоре СНГ, чтобы Горбачёв не занял даже место президента с ограниченными полномочиями. Вот эта ярость его, злоба — она была очень выразительной.

— Считается, что на Ельцина значительное влияние оказал Геннадий Бурбулис, госсекретарь России. И особенно его аналитическая записка, часто называемая меморандумом. В нём, в частности, речь шла о том, что РСФСР кормит остальные республики, поэтому было бы неплохо скинуть этот балласт.

— Да, так и разрушили СССР. Многие говорили тогда, что якобы Россия кормит республики. На самом деле все вносили свой вклад в общесоюзный фонд, никто не был нахлебником. Причём это была уникальная экономическая система, когда взаимодополняемость была просто замечательная. Среднеазиатские республики, например, давали такие продукты, которых никогда не было в РСФСР. Ну а мы обеспечивали их тем, что им надо. Мы лишились очень многого с развалом страны.

— Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале провёл опрос на тему того, что послужило главной причиной развала Советского Союза. Большинство выбрало ответ: «Предательство партийных элит». Вы ведь тоже к ним относились на тот момент?

— Это была прежде всего интеллектуальная несостоятельность этих элит, которые сочли, что социализм невозможно реформировать. Они не понимали социализм. Думаю, они и Маркса с Энгельсом, и даже Ленина не читали. Так, нахватались по верхам. И вообще были не очень грамотными людьми. Они хотели иметь и власть, и богатство. В тот период Китай делал огромные успехи. Но правительственные делегации не любили туда ездить. Они все любили ездить на Запад. А почему? Потому что в Китае им рассказывали, показывали, учили — не хвалили, денег не давали. Там заставляли работать. А на Запад приехали — им сразу хороший отель, магазины, какие-то гонорары. Все говорят: «О, какой вы великий преобразователь!» И мелкую душу это радует, тщеславие расцветает. Вот отсюда и это «а давайте будем жить как на Западе». Мелкие, тщеславные люди оказались у власти — вот в чём проблема.

— Что вы скажете о личности самого Горбачёва?

— Когда происходили серьёзные события, он не мог принять решение. А ведь государство должно обеспечить и свою собственную защиту. Началось с чего? Горбачёв не сумел навести порядок в Карабахе. Позволил армянским националистам начать войну в одной из частей Союза. Не наказал. А надо было публично повесить зачинщиков с той и с другой стороны. Чтобы неповадно было другим. И не пролилась бы такая кровь. Там же погибли тысячи людей. А он всё твердил, что не хотел крови. И чеченская война — из этой же оперы. Тогда сидел бы в своей лавочке на Ставрополье...

— Почему люди не вышли на массовые митинги в знак протеста против ликвидации Союза?

— Все уже устали к тому моменту. А потом они ведь довольно хитро объявили. Ничего особо не меняется, кроме названия. Вот как всё было воспринято обществом. Плюс ещё и усталость от этой бесконечной борьбы двух лидеров.

— То есть людей просто ввели в заблуждение?

— Абсолютное большинство на тот момент до конца не поняло, что случилось.

— 1993 год подвёл черту под вашей политической карьерой. Вы не жалеете о своих действиях?

— О чём жалеть? О том, что не совершил подлость, сдавшись? Я этого не мог позволить. Я был горд, что из-за выстрелов со стороны Белого дома не был убит ни один человек. Это доказала Генпрокуратура ещё в 1996 году, когда окончательно сделала вывод. А они убили. Ещё и скрыли, чтобы их не обвинили в преступлениях против человечности. Мне генералы милицейские потом говорили, что были убиты более 2,5 тыс. человек.

— Кто из политиков вам нравится сейчас?

— Никто. Можете себе представить? Не те люди. Идёт эпоха кризиса лидерства. Она, к сожалению, затянулась.

— Как говорил поэт, «лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Чем был СССР и каковы главные последствия его ликвидации?

— Мир держался на двух супердержавах, как на геркулесовых столпах. И так или иначе находился в равновесии. Когда один столп рухнул, Запад радовался. Но его могущество продлилось, на мой взгляд, десять лет. Вера в него рухнула 11 сентября 2001 года. Мир погрузился в хаос. Отсюда все войны и конфликты. И арабские страны, и мусульманские движения, и сегодняшние события на Украине. И весь нынешний конфликт Россия — Запад. Горбачёву транснациональные корпорации должны поставить огромный памятник из золота, потому что он дискредитировал и сокрушил идеалы социализма. О справедливом обществе мечтали лучшие умы человечества начиная с Платона. Так что это не изобретение Маркса.

Что есть социализм, построенный в 1917 году? Это величайший социальный эксперимент. И наша главная ошибка как аналитиков и учёных в том, что надо было подсказывать, как его улучшать. А не радоваться его поражению и тем более гибели. Надо было помогать его развитию. Вместо этого на него набросились со всех сторон и погубили. Конечно, он возродится в какой-то форме, но когда? Социализм вернётся, это неизбежно. Сейчас ведь фактически везде у власти потребители. Они во власть пришли за богатством. А придут другие, которые меньше всего будут думать о своём личном благе.