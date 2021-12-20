Психолог Зберовский объяснил важность письма Деду Морозу для ребёнка
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- РИА Новости
«Когда на письмо приходит ответ или ребёнок получает подарок, самооценка ребёнка повышается, а настроение поднимается», — сказал психолог в беседе с «Вечерней Москвой».
Также написание письма учит детей чётко формулировать свои желания. Такая практика развивает самосознание и заставляет выбрать стабильную позицию, уточнил Зберовский.
Ранее детский психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала о вере детей в Деда Мороза.