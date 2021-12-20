Психолог Зберовский объяснил важность письма Деду Морозу для ребёнка

Психолог Андрей Зберовский рассказал, почему для ребёнка важно написать письмо Деду Морозу.

«Когда на письмо приходит ответ или ребёнок получает подарок, самооценка ребёнка повышается, а настроение поднимается», — сказал психолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Также написание письма учит детей чётко формулировать свои желания. Такая практика развивает самосознание и заставляет выбрать стабильную позицию, уточнил Зберовский.

Ранее детский психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала о вере детей в Деда Мороза.