Задержанного с взрывчаткой подростка в Ярославле отправили под домашний арест

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Ярославский областной суд отправил под домашний арест подростка, которого ранее задержали с самодельным взрывным устройством.
Задержанного с взрывчаткой подростка в Ярославле отправили под домашний арест
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Избран домашний арест до 5 февраля 2022 года», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в Рыбинском районе Ярославской области задержали анархиста 2005 года рождения, который призывал к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов, а также планировал резонансные акции в регионе.

По данным СК, подозреваемый самостоятельно изготовил взрывчатое вещество из общедоступных компонентов. Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК России.

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