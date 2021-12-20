Задержанного с взрывчаткой подростка в Ярославле отправили под домашний арест

Ярославский областной суд отправил под домашний арест подростка, которого ранее задержали с самодельным взрывным устройством.

«Избран домашний арест до 5 февраля 2022 года», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в Рыбинском районе Ярославской области задержали анархиста 2005 года рождения, который призывал к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов, а также планировал резонансные акции в регионе.

По данным СК, подозреваемый самостоятельно изготовил взрывчатое вещество из общедоступных компонентов. Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК России.