Задержанного с взрывчаткой подростка в Ярославле отправили под домашний арест
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- РИА Новости
«Избран домашний арест до 5 февраля 2022 года», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее в Рыбинском районе Ярославской области задержали анархиста 2005 года рождения, который призывал к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов, а также планировал резонансные акции в регионе.
По данным СК, подозреваемый самостоятельно изготовил взрывчатое вещество из общедоступных компонентов. Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК России.