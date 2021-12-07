СК обжалует решение не арестовывать задержанного в Ярославской области подростка 

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Следственный комитет готовит документы для обжалования решения суда, не ставшего арестовывать 16-летнего сторонника анархизма, у которого изъяли оружие и взрывчатку в Ярославской области.
СК обжалует решение не арестовывать задержанного в Ярославской области подростка 
  • © СК РФ
  • РИА Новости

Отмечается, что 16-летнему подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«В настоящее время следователями готовятся документы в надзирающие органы для решения вопроса об обжаловании принятого судом решения», — заявили в региональном управлении СК.

Ранее в Рыбинском районе Ярославской области задержали анархиста 2005 года рождения, который призывал к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов, а также планировал резонансные акции в регионе.

По данным СК, подозреваемый самостоятельно изготовил взрывчатое вещество из общедоступных компонентов. Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК России.

Подробнее — в материале RT.

Кировский суд Ярославля не стал избирать меру пресечения в виде ареста для подростка.

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