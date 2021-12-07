СК обжалует решение не арестовывать задержанного в Ярославской области подростка
- © СК РФ
- РИА Новости
Отмечается, что 16-летнему подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
«В настоящее время следователями готовятся документы в надзирающие органы для решения вопроса об обжаловании принятого судом решения», — заявили в региональном управлении СК.
Ранее в Рыбинском районе Ярославской области задержали анархиста 2005 года рождения, который призывал к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов, а также планировал резонансные акции в регионе.
По данным СК, подозреваемый самостоятельно изготовил взрывчатое вещество из общедоступных компонентов. Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК России.
Подробнее — в материале RT.
Кировский суд Ярославля не стал избирать меру пресечения в виде ареста для подростка.