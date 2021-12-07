Суд в Ярославле не стал арестовывать задержанного с взрывчаткой подростка

Кировский суд Ярославля не стал избирать меру пресечения в виде ареста для 16-летнего «сторонника анархизма», у которого изъяли самодельную взрывчатку и огнестрельное оружие.

«Постановлением Кировского районного суда Ярославля отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области… меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольги Козловой.

Она добавила, что подростка освободили в зале суда.

7 декабря стало известно, что в Ярославской области задержан 16-летний «сторонник анархизма», призывавший к насилию против властей, у него изъяли самодельную взрывчатку, а также обрез с боеприпасами.