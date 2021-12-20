Генпрокуратура России заказала приложение для борьбы с экстремизмом

Генеральная прокуратура России провела тендер, целью которого является создание мобильного приложения, позволяющего гражданам оперативно сообщать о случаях экстремизма.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Заказчик ожидает, что все работы по созданию приложения будут выполнены к 1 марта 2022 года.

Уточняется, что данная программа должна также помочь ведомству информировать людей об изменениях в законодательстве, позволять публиковать новости Генпрокуратуры, оповещать граждан о статусах решения их проблем и помогать получать быстрый доступ к образцам документов.

Ранее начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков заявил, что ведомство ведёт мониторинг соцсетей пропагандирующих нарушение ПДД блогеров.