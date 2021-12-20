Бочкарёв: завершена первая тоннелепроходка на строящемся южном участке Калининско-Солнцевской линии метро

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Завершена первая тоннелепроходка на строящемся южном участке Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: завершена первая тоннелепроходка на строящемся южном участке Калининско-Солнцевской линии метро
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«Пройден левый перегонный тоннель между строящейся станцией «Пыхтино» и действующей станцией «Рассказовка» Солнцевского радиуса, который стал первым на строящемся участке в аэропорт Внуково», — сообщил он.

По его словам, работы вёл тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Роза», который преодолел более 2 км пути.

Как отметил Бочкарёв, строительство правого перегонного тоннеля на этом же участке ведёт ТПМК «Наталия», он прошёл более трёх четвертей пути.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что проходка левого перегонного тоннеля осуществлялась вдоль Боровского шоссе в грунтах из глины и суглинков.

«ТПМК «Роза» прошёл свыше 2,1 км под дорожным полотном Боровского шоссе, лесополосой парка «Рассказовка», — добавил Кравцов.

Продление Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково позволит улучшить транспортное обслуживание посетителей аэропорта и жителей ТиНАО. Строительство обеих станций должно завершиться в 2023 году.

Ранее сообщалось, что для транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад» построили улично-дорожную сеть.

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