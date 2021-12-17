Бочкарёв: для ТПУ «Ботанический сад» построили улично-дорожную сеть
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«Завершено формирование улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ТПУ «Ботанический сад»: в ходе работ, в общей сложности, построили и реконструировали 1,4 км дорог на территории районов Останкинский и Ростокино», — сказал он.
По его словам, разрешение на ввод улично-дорожной сети в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор.
Как отметил Бочкарёв, в рамках проекта, к примеру, возвели проектируемые проезды №911 и №6049, боковой проезд вдоль улицы Вильгельма Пика, а также реконструировали саму улицу Вильгельма Пика.
«Также установили шумозащитный экран по границам Российского геронтологического научно-клинического центра, обустроили четыре остановочных павильона для общественного транспорта с заездными карманами и наземные переходы с двумя светофорами», — сообщил Бочкарёв.
Со своей стороны, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в ходе работ выполнили дорожную разметку, обустроили тротуары, установили дорожные знаки.
Для удобства маломобильных граждан в местах движения пешеходов установлен пониженный бордюрный камень и тактильная плитка.
Заменено ограждение Леоновского кладбища.
«К проверкам объекта привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Благодаря таким обследованиям нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии производства работ», — сказал Войстратенко.
Он добавил, что все работы выполнены в соответствии с утверждённым проектом.
Ранее сообщалось, что новый участок БКЛ связан пересадками с семью другими линиями метро и двумя станциями МЦД.