Бочкарёв: для ТПУ «Ботанический сад» построили улично-дорожную сеть

Для транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад» построили улично-дорожную сеть, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Завершено формирование улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ТПУ «Ботанический сад»: в ходе работ, в общей сложности, построили и реконструировали 1,4 км дорог на территории районов Останкинский и Ростокино», — сказал он.

По его словам, разрешение на ввод улично-дорожной сети в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор.

Как отметил Бочкарёв, в рамках проекта, к примеру, возвели проектируемые проезды №911 и №6049, боковой проезд вдоль улицы Вильгельма Пика, а также реконструировали саму улицу Вильгельма Пика.

«Также установили шумозащитный экран по границам Российского геронтологического научно-клинического центра, обустроили четыре остановочных павильона для общественного транспорта с заездными карманами и наземные переходы с двумя светофорами», — сообщил Бочкарёв.

Со своей стороны, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в ходе работ выполнили дорожную разметку, обустроили тротуары, установили дорожные знаки.

Для удобства маломобильных граждан в местах движения пешеходов установлен пониженный бордюрный камень и тактильная плитка.

Заменено ограждение Леоновского кладбища.

«К проверкам объекта привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Благодаря таким обследованиям нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии производства работ», — сказал Войстратенко.

Он добавил, что все работы выполнены в соответствии с утверждённым проектом.

Ранее сообщалось, что новый участок БКЛ связан пересадками с семью другими линиями метро и двумя станциями МЦД.