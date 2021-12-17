Бочкарёв: для ТПУ «Ботанический сад» построили улично-дорожную сеть

Короткая ссылка
Для транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад» построили улично-дорожную сеть, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: для ТПУ «Ботанический сад» построили улично-дорожную сеть
  • ©stroi.mos.ru

«Завершено формирование улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ТПУ «Ботанический сад»: в ходе работ, в общей сложности, построили и реконструировали 1,4 км дорог на территории районов Останкинский и Ростокино», — сказал он.

По его словам, разрешение на ввод улично-дорожной сети в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор.

Как отметил Бочкарёв, в рамках проекта, к примеру, возвели проектируемые проезды №911 и №6049, боковой проезд вдоль улицы Вильгельма Пика, а также реконструировали саму улицу Вильгельма Пика.

«Также установили шумозащитный экран по границам Российского геронтологического научно-клинического центра, обустроили четыре остановочных павильона для общественного транспорта с заездными карманами и наземные переходы с двумя светофорами», — сообщил Бочкарёв.

Со своей стороны, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в ходе работ выполнили дорожную разметку, обустроили тротуары, установили дорожные знаки.

Для удобства маломобильных граждан в местах движения пешеходов установлен пониженный бордюрный камень и тактильная плитка.

Заменено ограждение Леоновского кладбища.

«К проверкам объекта привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Благодаря таким обследованиям нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии производства работ», — сказал Войстратенко.

Он добавил, что все работы выполнены в соответствии с утверждённым проектом.

Ранее сообщалось, что новый участок БКЛ связан пересадками с семью другими линиями метро и двумя станциями МЦД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить