Бочкарёв: новый участок БКЛ связан пересадками с семью другими линиями метро и двумя станциями МЦД

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Новый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) связан пересадками с семью другими линиями Московского метрополитена и двумя станциями Московских центральных диаметров (МЦД), заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: новый участок БКЛ связан пересадками с семью другими линиями метро и двумя станциями МЦД
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«В настоящее время со станций нового участка БКЛ можно пересесть на шесть линий и две станции МЦД. Седьмой переход — со станции Большого кольца «Новаторская» на одноимённую станцию возводимой Троицкой линии — находится в стадии строительства», — отметил он.

По его словам, станция БКЛ «Кунцевская» вместе с одноимёнными станциями Арбатско-Покровской и Филёвской линий метро, платформой МЦД-1 и остановками наземного городского общественного транспорта объединена в крупный пересадочный узел.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на станции «Каховская», также открывшейся в составе БКЛ, в ходе второго этапа реконструкции, помимо действующей, появится дополнительная пересадка на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Со станции «Аминьевская» доступен переход на одноимённую железнодорожную платформу будущего МЦД-4.

«С «Мичуринского проспекта» БКЛ пассажиры могут пересесть на одноимённую станцию Калининско-Солнцевской линии. Пересадка связывает станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой и Сокольнической линий. На станции «Воронцовская» БКЛ работает переход на станцию «Калужская» оранжевой ветки», — уточнил Кравцов.

Ранее сообщалось, что ТПУ «Петровско-Разумовская» объединит две линии метро и две линии МЦД.

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