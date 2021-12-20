МИД России назвал ситуацию с экстрадицией Клюшина в США эпизодом охоты за россиянами

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МИД России прокомментировал экстрадицию российского предпринимателя Владислава Клюшина из Швейцарии в США.
МИД России назвал ситуацию с экстрадицией Клюшина в США эпизодом охоты за россиянами
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В российском внешнеполитическом ведомстве назвали ситуацию с экстрадицией Клюшина в США эпизодом охоты за россиянами.

«Да, это очередной эпизод той самой охоты», — сказал РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Официальный представитель Федерального ведомства юстиции Швейцарии Ингрид Райзер объяснила, почему швейцарские власти выдали российского предпринимателя в США, не дожидаясь итогов рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). По её словам, постановление Федерального суда, касающееся экстрадиции россиянина, является «решением прямого действия». 

Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу США в июне этого года. Его обвиняют в финансовых махинациях.

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