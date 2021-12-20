Forbes: основатель Group-IB Сачков говорил близким о возможности ареста

Основатель Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, около года назад записал и разослал своим близким и друзьям видео, в котором он допускает, что его могут арестовать или убить.

Об этом сообщил Forbes со ссылкой на три близких к предпринимателю источника.

«Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме», — приводит издание слова Сачкова в видео.

Ранее основатель компании Group-IB заявил, что обвинение никак не связано с деятельностью организации. Сачков выразил надежду на то, что в ходе следствия будет установлена его невиновность в рамках инкриминируемого ему преступления.