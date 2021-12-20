Полиция проверяет данные о человеке с оружием в центре Челябинска

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Челябинская полиция проверяет информацию о том, что в центре города на улице замечен молодой человек с оружием.
Полиция проверяет данные о человеке с оружием в центре Челябинска
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По информации URA.RU, в центре города замечен молодой человек с оружием, напоминающим автомат Калашникова. В сообщении говорится, что прохожие не обращали на него внимания. 

«Выясняем все обстоятельства происшествия: были ли реальные угрозы жителям города или подросток держал в руках игрушку», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы регионального ГУ МВД России.

При этом местным жителям рекомендовали незамедлительно вызывать полицию, если они стали очевидцами «подобного поведения».

В начале декабря в Ярославской области был задержан 16-летний «сторонник анархизма», призывавший к насилию против властей, у него изъяли самодельную взрывчатку, а также обрез с боеприпасами.

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