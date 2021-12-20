Юрист Ярмуш отреагировала на идею освободить ряд семей от пошлины за нотариальные услуги

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Дарья Ускова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение освободить многодетные и малоимущие семьи от госпошлины за нотариальные действия в случае смерти одного и (или) обоих родителей.
Юрист Ярмуш отреагировала на идею освободить ряд семей от пошлины за нотариальные услуги
  • РИА Новости

«Я считаю, что государство может себе позволить компенсировать многодетным семьям, особенно когда необходимо совершить какие-то юридические действия в связи со смертью одного из родителей многодетной семьи, и освобождать от пошлин», — заявила Ярмуш.

Она также отметила, что на данный момент все исковые заявления, касающиеся защиты прав детей, уже освобождены от госпошлины.

«Почему бы не перенести такие же правила и на нотариальные действия? Тем более что сейчас работа нотариуса достаточно дорого оплачивается», — добавила юрист.

По мнению эксперта, данную инициативу можно оценивать положительно, если в случае её реализации положение многодетных семей будет улучшено.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные и малоимущие семьи от госпошлины за нотариальные действия в случае смерти одного и (или) обоих родителей.

Волынец напомнила, что семье в случае потери кормильца при вступлении в наследство необходимо оплатить государственную пошлину за совершение нотариальных действий.

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