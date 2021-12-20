IT-специалист рассказал о влиянии пандемии на развитие искусственного интеллекта в России

Руководитель и основатель группы компаний ATF MEDIA Эдгар Григорян в интервью RT объяснил, как пандемия COVID-19 сказалась на развитии IT-технологий и искусственного интеллекта в России.

По его словам, из-за вируса многие коммерческие разработки в области программирования оказались невостребованными и были закрыты. Однако это позволило развивать другие направления.

«Пандемия дала серьёзный толчок, она высвободила время у российских разработчиков, сократила количество заказов, за счёт которых они зарабатывают деньги, и они начали заниматься так называемым творчеством. Начали создавать классные продукты. 2020 год стал прорывным с точки зрения искусственного интеллекта», — отметил Эдгар Григорян.

Развитие технологий в ближайшие годы неизбежно приведёт к созданию метаобщества, полагает Григорян, — интеграции гаджетов в тело человека для более широкого применения виртуальной и дополненной реальности.

Полное интервью с Эдгаром Григоряном.