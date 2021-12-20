РБК: общий объём взяток в сфере госзакупок составляет около 6,6 трлн рублей

Объём коррупционного рынка в сфере госзакупкок составляет около 6,6 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Отмечается, что средний размер отката равняется 20% от суммы госконтракта.

В ходе исследования авторы опросили более 1,2 тыс. представителей компаний, участвующих в системе госзакупок.

В среднем при прохождении конкурсных процедур с коррупцией сталкивались более 70% поставщиков.

Ранее в МВД назвали наиболее подверженные коррупции сферы деятельности в России.

В числе наиболее коррумпированных отраслей в России отмечаются финансово-кредитная cфера, сфера освоения бюджетных средств, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, а также строительства.