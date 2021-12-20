Путин назвал экстремизм прямой угрозой единству России

Экстремизм является прямой угрозой для единства России, заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении на сайте телеканала «Звезда».

«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России», — заявил Путин в обращении к сотрудникам органов безопасности России.

Он напомнил о необходимости жёстко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды в России.

По его словам, необходимо не допускать вовлечения молодёжи в антигосударственную деятельность.

Также Путин призвал вести жёсткую и бескомпромиссную борьбу с терроризмом.