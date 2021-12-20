Путин: за 11 месяцев в России предотвратили 32 теракта

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За прошедшие 11 месяцев в России удалось предотвратить 32 теракта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении на сайте телеканала «Звезда».

«За 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление (террористической направленности. — RT), в том числе 32 теракта», — заявил Путин в обращении к сотрудникам органов безопасности России.

По его словам, большинство подобных преступлений пресекаются на стадии подготовки.

Всего за прошедшие 11 лет в России предотвращено более 200 терактов, заключил Путин.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о том, что в России в 2021 году удалось не допустить ни одного теракта.

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