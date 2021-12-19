В СУЭК поддерживают связь со всеми не вышедшими на поверхность горняками в Кузбассе

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В пресс-службе «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) заявили, что ещё не все шахтёры вышли на поверхность из шахты им. Рубана в Кемеровской области. Со всеми не вышедшими на поверхность горняками поддерживается связь, газовая обстановка в шахте нормальная.
В СУЭК поддерживают связь со всеми не вышедшими на поверхность горняками в Кузбассе
  • © Александр Патрин
  • РИА Новости

«Со всеми людьми есть связь... видно где, кто, как находится, выходит и кто выходит. Среди тех, кто вышел, пострадавших нет», — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании СУЭК.

По словам собеседника издания, датчики показывают передвижение горняков — система позволяет видеть каждого шахтёра до метра.

«У него у каждого в фонарике стоит датчик метана... газовая атмосфера в шахте нормальная», — добавили в компании.

Ранее сообщалось о возгорании на шахте им. А.Д. Рубана в Кемеровской области. Позднее в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании заявили, что произошло нагревание пласта в шахте.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи ЧП на шахте имени А.Д. Рубана.

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