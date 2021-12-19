В МЧС заявили об эвакуации из-за ЧП 120 горняков из шахты в Кемеровской области

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В МЧС Кемеровской области заявили, что из шахты им. А.Д. Рубана из-за ЧП на поверхность вышли 120 человек.
В МЧС заявили об эвакуации из-за ЧП 120 горняков из шахты в Кемеровской области
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«По уточнённым данным, в шахте находились 128 человек, 120 из них вышли на поверхность. Эвакуация продолжается», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось о возгорании на шахте им. А.Д. Рубана в Кемеровской области. Уточнялось, что горнорабочих выводят на поверхность.

Позднее в пресс-службе «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) заявили, что произошло нагревание пласта в шахте и был задействован план ликвидации аварии.

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