В МЧС заявили об эвакуации из-за ЧП 120 горняков из шахты в Кемеровской области
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- РИА Новости
«По уточнённым данным, в шахте находились 128 человек, 120 из них вышли на поверхность. Эвакуация продолжается», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось о возгорании на шахте им. А.Д. Рубана в Кемеровской области. Уточнялось, что горнорабочих выводят на поверхность.
Позднее в пресс-службе «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) заявили, что произошло нагревание пласта в шахте и был задействован план ликвидации аварии.