В МЧС заявили об эвакуации из-за ЧП 120 горняков из шахты в Кемеровской области

В МЧС Кемеровской области заявили, что из шахты им. А.Д. Рубана из-за ЧП на поверхность вышли 120 человек.

«По уточнённым данным, в шахте находились 128 человек, 120 из них вышли на поверхность. Эвакуация продолжается», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось о возгорании на шахте им. А.Д. Рубана в Кемеровской области. Уточнялось, что горнорабочих выводят на поверхность.

Позднее в пресс-службе «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) заявили, что произошло нагревание пласта в шахте и был задействован план ликвидации аварии.