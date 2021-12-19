Мурашко заявил о наличии случаев тяжёлого течения коронавируса у детей
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- РИА Новости
«Мы видим, что дети болеют чуть легче, но тем не менее тяжёлые формы встречаются», — приводит РИА Новости слова Мурашко в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».
Он отметил, что идёт подготовка «к проведению исследования вакцины среди детей младше 12 лет».
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова напомнила, что законопроект о QR-кодах не касается детей, а ПЦР-тестирования несовершеннолетних никто не требует.