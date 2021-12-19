Мурашко заявил о наличии случаев тяжёлого течения коронавируса у детей

Дети переносят коронавирус немного легче, но тяжёлые случаи заболевания всё же встречаются, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что дети болеют чуть легче, но тем не менее тяжёлые формы встречаются», — приводит РИА Новости слова Мурашко в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

Он отметил, что идёт подготовка «к проведению исследования вакцины среди детей младше 12 лет».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова напомнила, что законопроект о QR-кодах не касается детей, а ПЦР-тестирования несовершеннолетних никто не требует.