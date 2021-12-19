Песков рассказал о вакцинации сотрудников администрации президента

Подавляющее большинство сотрудников администрации президента России либо вакцинировались, либо переболели коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ну, подавляющее большинство, конечно, уже или переболели, или вакцинировались, или сделали и то, и другое», — приводит РИА Новости слова Пескова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Он отметил, что в администрации президента сотрудники тоже умирают от последствий коронавируса.

По его словам, часть работников стараются переводить на дистанционный формат работы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская сторона делится технологиями и опытом в борьбе с пандемией, поскольку жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.