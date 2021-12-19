В Новгородской области без электричества остались более 1 тысячи человек

В ГУ МЧС России по Новгородской области заявили, что более 1 тыс. человек в 68 населённых пунктах региона остались без электричества после обрывов на линиях электропередачи из-за снегопадов и ледяных дождей.

Об этом ведомство сообщило на своей странице во «ВКонтакте».

«По состоянию на 11:00 в зоне отключения электроснабжения находятся девять муниципальных районов, 68 населённых пунктов, 529 домов с населением 1183 человека, в том числе 76 детей, социально значимых объектов нет», — говорится в заявлении.

Для восстановления электроснабжения задействованы 88 бригад, 419 человек, 91 единица техники.

Ранее в Якутии завершили восстановительные работы для возобновления подачи электроэнергии. Из-за аварии в котельной свыше 78 тыс. человек в пяти районах Якутии остались без электричества.