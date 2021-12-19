В Якутии без электричества остались порядка 80 тысяч человек
«Без света остались 83 населённых пункта, свыше 17 тыс. жилых домов, более 78 тыс. жителей», — информирует пресс-служба.
Отмечается, что все пять районов, попавшие под отключение, обеспечены резервными источниками питания. В них работают дизельные электростанции.
В некоторых районах введены веерные отключения электричества по несколько часов.
В настоящее время бригады энергетиков работают над устранением аварии.
Ранее в котельной Олекминска в Якутии произошла авария, два котла из пяти вышли из строя.