В Якутии без электричества остались порядка 80 тысяч человек

Свыше 78 тыс. человек в пяти районах Якутии остались без электричества из-за аварии в котельной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Без света остались 83 населённых пункта, свыше 17 тыс. жилых домов, более 78 тыс. жителей», — информирует пресс-служба.

Отмечается, что все пять районов, попавшие под отключение, обеспечены резервными источниками питания. В них работают дизельные электростанции.

В некоторых районах введены веерные отключения электричества по несколько часов.

В настоящее время бригады энергетиков работают над устранением аварии.

Ранее в котельной Олекминска в Якутии произошла авария, два котла из пяти вышли из строя.