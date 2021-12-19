Москва получила премию Russian Creative Awards как самый креативный российский регион года

Москва стала обладателем премии Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года». Церемония награждения состоялась 18 декабря в концертном зале «Зарядье».

Отмечается, что за награду также боролись вошедшие в шорт-лист Нижегородская и Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Республика Саха.

«То, что Москва получила первую в истории премию Russian Creative Awards как креативный регион года, — важное для нас событие. Появление такой награды значимо для всего профессионального сообщества. Она, безусловно, будет стимулировать отрасль к дальнейшему росту», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, в столичном креативном секторе экономики работают 1,1 млн человек и развитие этой индустрии — закономерное следствие общего вектора развития города, формирования благоприятной среды для реализации творческого потенциала жителей.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, кто попал в состав жюри национальной премии в сфере креативной экономики Russian Creative Awards 2021.