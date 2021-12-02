Стал известен состав жюри премии Russian Creative Awards 2021

Стал известен состав жюри национальной премии в сфере креативной экономики Russian Creative Awards 2021.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Конкурс проводят дирекция «Российской креативной недели» и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В состав жюри вошли 19 человек, в том числе заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, первый заместитель гендиректора ВГТРК, гендиректор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский.

Также оценивать претендентов на премию будут актёр и режиссёр Владимир Машков, президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов, основатель фонда In Artibus, издатель международной сети The Art Newspaper Инна Баженова, гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Кроме того, в состав жюри попали гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, зампред банка ВЭБ.РФ Наталья Тимакова, гендиректор холдинга «Европейская медиагруппа» Роман Емельянов, гендиректор АО «Цифровое телевидение» Роберт Гндолян, гендиректор АО «Национальная медиа группа» Светлана Баланова, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, писатель Сергей Шаргунов, основатель центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко и журналист Фёкла Толстая.

Церемония награждения пройдёт 18 декабря в концертном зале «Зарядье».

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что открыт приём заявок на участие в конкурсе Russian Creative Awards.