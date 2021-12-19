Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Астраханской области до 2026 года.

«Около 9,7 млрд рублей бюджетных инвестиций будет вложено в развитие Астраханской области в ближайшие пять лет», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что бахчевые и огородные культуры региона создают хорошие перспективы для перерабатывающей промышленности.

Стимулировать социально-экономическое развитие Астраханской области запланировано через поддержку малого и среднего бизнеса.

Ранее правительство России выделило финансирование на строительство газовоза для проекта «Арктик СПГ 2» и на поддержку льготного лизинга гражданских судов.