Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Астраханской области

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Астраханской области до 2026 года.
Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Астраханской области
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Около 9,7 млрд рублей бюджетных инвестиций будет вложено в развитие Астраханской области в ближайшие пять лет», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что бахчевые и огородные культуры региона создают хорошие перспективы для перерабатывающей промышленности.

Стимулировать социально-экономическое развитие Астраханской области запланировано через поддержку малого и среднего бизнеса.

Ранее правительство России выделило финансирование на строительство газовоза для проекта «Арктик СПГ 2» и на поддержку льготного лизинга гражданских судов.

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