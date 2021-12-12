Кабмин выделил финансирование на строительство газовоза для проекта «Арктик СПГ 2»

Правительство России выделило финансирование на строительство газовоза для проекта «Арктик СПГ 2» и на поддержку льготного лизинга гражданских судов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Более 890 млн рублей будет направлено из резервного фонда на завершение второго этапа строительства судна-газовоза для проекта «Арктик СПГ 2», — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«Субсидия будет предоставлена в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Работы по созданию нового ледокольного танкера-газовоза ведутся на судостроительном комплексе «Звезда». Это будет крупнотоннажное судно, способное перевозить 172 600 кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Его смогут использовать для круглогодичной транспортировки СПГ по Северному морскому пути в рамках реализации проекта «Арктик СПГ 2». Завершить строительство планируется в 2023 году», — рассказали в пресс-службе правительства.

Сообщается, что «с 2020 года на создание крупнотоннажных судов выделяются субсидии из федерального бюджета, они покрывают часть расходов производителей, в том числе на оплату труда работников, на специальную технологическую оснастку, подготовку и освоение производств».

«Также в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» из резервного фонда будет направлено более 10,5 млрд рублей на докапитализацию Государственной транспортной лизинговой компании. Распоряжение об этом также подписано. Выделенные деньги пойдут на заключение с заинтересованными организациями 19 договоров лизинга гражданских судов по льготной ставке. Такие суда будут использоваться для перевозки пассажиров, грузов, а также для технических нужд», — заявили в пресс-службе кабмина.

В октябре сообщалось, что правительство России упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса.