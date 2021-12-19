В ГУ МЧС по Приморскому краю заявляют, что спасатели ищут пропавший у берегов Владивостока катер с двумя человеками.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, 17 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило обращение с просьбой о поисках мужчины 1975 года рождения, который вышел на личном катере в Уссурийский залив.

«(Катер) вскоре потерял ход в районе острова Рейнеке и больше на связь не выходил. Предположительно, вместе с мужчиной на катере находился ещё один человек», — отмечают в МЧС.

На поиски пропавших были направлены вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-26 со спасателями на борту, а также спасательное судно «Светломор — 3» Морской службы спасения. К операции дополнительно были подключены катера пограничного управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что на поиски двоих пропавших на Сахалине рыбаков вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту.