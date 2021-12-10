К поискам пропавших на Сахалине рыбаков привлекли вертолёт

На поиски двоих пропавших на Сахалине рыбаков вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту.

«В 14:34 (06:34 мск. — RT) из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолёт Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя спасателями на борту», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Днём в ведомство поступила информация о пропаже двух мужчин. 9 декабря они вышли в море на пластиковой лодке и с тех пор не выходили на связь.

В мае сообщалось, что восемь рыбаков на четырёх лодках попали в шторм в районе губы Орловка Мурманской области и не справились с управлением лодок. Пятеро из них погибли.