Истребители Су-30СМ провели учебные воздушные бои в Курской области

Истребители Су-30СМ авиаполка Западного военного округа отработали тренировки по поиску и уничтожению самолётов условного противника на учениях в Курской области.

«Лётные экипажи истребителей Су-30СМ совершили учебно-тренировочные полеты в ходе которых отработали тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению, а также быстрый уход от захвата самолётов условного противника», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны.

Отмечается, что особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях.

В учениях принимали участие более 20 экипажей истребительного авиаполка ЗВО.

Ранее сообщалось, что на Черноморском флоте прошли учения по высадке морского десанта на побережье.