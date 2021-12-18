Истребители Су-30СМ провели учебные воздушные бои в Курской области
- Минобороны России
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«Лётные экипажи истребителей Су-30СМ совершили учебно-тренировочные полеты в ходе которых отработали тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению, а также быстрый уход от захвата самолётов условного противника», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны.
Отмечается, что особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях.
В учениях принимали участие более 20 экипажей истребительного авиаполка ЗВО.
Ранее сообщалось, что на Черноморском флоте прошли учения по высадке морского десанта на побережье.