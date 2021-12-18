ГИБДД примет в воскресенье не получивших услуги из-за технического сбоя

Госавтоинспекция сможет возобновить работу и принять граждан, не получивших услуги 18 декабря из-за технического сбоя, в воскресенье, 19 декабря.

«После устранения возникших проблем техническими специалистами МВД России сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье, 19 декабря, проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО)» — приводит Интерфакс сообщение пресс-центра МВД.

Записавшиеся на прием в ГИБДД 18 декабря и оплатившие платёжные документы со скидкой 30% смогут использовать их в последующие дни.

18 декабря стало известно, что технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России привёл к неполадкам в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.