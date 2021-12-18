В Минобороны России рассказали о совместном с Белоруссией патрулировании границ
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«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Белоруссия... Все поставленные задачи выполнены полностью», — цитирует заявление РИА Новости.
Отмечается, что после выполнения всех манёвров дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.
В министерстве добавили, что продолжительность полёта составила порядка четырёх часов.
Ранее в белорусском Минобороны заявили, что авиация России и Белоруссии выполнила патрулирование вдоль границы Союзного государства.