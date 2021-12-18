В Минобороны России рассказали о совместном с Белоруссией патрулировании границ

Короткая ссылка
Пресс-служба Минобороны России рассказала, что российская и белорусская авиация провели совместное патрулирование границ Союзного государства.
В Минобороны России рассказали о совместном с Белоруссией патрулировании границ
  • © Минобороны России
  • Facebook

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Белоруссия... Все поставленные задачи выполнены полностью», — цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что после выполнения всех манёвров дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.

В министерстве добавили, что продолжительность полёта составила порядка четырёх часов.

Ранее в белорусском Минобороны заявили, что авиация России и Белоруссии выполнила патрулирование вдоль границы Союзного государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить