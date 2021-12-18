В Минобороны России рассказали о совместном с Белоруссией патрулировании границ

Пресс-служба Минобороны России рассказала, что российская и белорусская авиация провели совместное патрулирование границ Союзного государства.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Белоруссия... Все поставленные задачи выполнены полностью», — цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что после выполнения всех манёвров дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.

В министерстве добавили, что продолжительность полёта составила порядка четырёх часов.

Ранее в белорусском Минобороны заявили, что авиация России и Белоруссии выполнила патрулирование вдоль границы Союзного государства.