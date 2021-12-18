В России за сутки выявили 27 434 случая коронавируса

За сутки в России выявили 27 434 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 186 823 случая COVID-19.

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне стало известно о 27 743 заболевших.

За сутки в России умерли 1076 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1080 пациентов. Общее число летальных исходов — 296 180.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 952 266 пациентов. За сутки выздоровел 38 041 человек, накануне — 37 437.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы распространения штамма коронавируса «омикрон» в мире «пугают своей опасностью и риском».

Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».