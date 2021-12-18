В России за сутки выявили 27 434 случая коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Накануне стало известно о 27 743 заболевших.
За сутки в России умерли 1076 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1080 пациентов. Общее число летальных исходов — 296 180.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 952 266 пациентов. За сутки выздоровел 38 041 человек, накануне — 37 437.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы распространения штамма коронавируса «омикрон» в мире «пугают своей опасностью и риском».
Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».