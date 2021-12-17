Песков: не стоит шутить о войне и религии в России

В России не стоит шутить про войну, религию и героические, но болезненные страницы в истории, там нет места для юмора. Об этом в интервью RTVI заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нельзя шутить над тем, что является святым для российского народа, нельзя шутить над войной, про религию, нельзя шутить про какие-то очень-очень болезненные… героические, но болезненные страницы нашей истории», — сказал Песков.

По его словам, «это совсем другое измерение, там нет места для юмора».

Песков добавил, что «над всем другим можно и нужно шутить, но элегантно и красиво».

В июле председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства изучить и проверить сообщения о том, что одна из постановок театра «Современник» оскорбляет ветеранов войны.