СК изучит сообщения об оскорблении ветеранов в постановке «Современника»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства изучить и проверить сообщения о том, что одна из постановок театра «Современник» оскорбляет ветеранов войны.

«Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актёры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении СК.

Ведомство напомнило, что оскорбления памяти защитников Отечества нарушают российское законодательство.

Как пишет РИА Новости, речь идёт о спектакле «Первый хлеб». Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за постановки.