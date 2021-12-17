Минюст России расширил перечень иноагентов
- РИА Новости
«В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено дальневосточное общественное движение «Маяк», — говорится в сообщении.
Кроме того, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Минюст включил Автономную некоммерческую организацию по реализации социально-правовых программ «Лилит».
Ранее Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырёх журналистов.