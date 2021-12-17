Минюст России расширил перечень иноагентов

Короткая ссылка
Министерство юстиции России включило дальневосточное общественное движение «Маяк» и организацию «Лилит» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Минюст России расширил перечень иноагентов
  • РИА Новости

«В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено дальневосточное общественное движение «Маяк», — говорится в сообщении.

Кроме того, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Минюст включил Автономную некоммерческую организацию по реализации социально-правовых программ «Лилит».

Ранее Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырёх журналистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить