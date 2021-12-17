Минюст России расширил перечень иноагентов

Министерство юстиции России включило дальневосточное общественное движение «Маяк» и организацию «Лилит» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

РИА Новости

«В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено дальневосточное общественное движение «Маяк», — говорится в сообщении. Кроме того, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Минюст включил Автономную некоммерческую организацию по реализации социально-правовых программ «Лилит». Ранее Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырёх журналистов.