Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области
- РИА Новости
«В 12:20 (10:20 мск) на 20-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель произошло столкновение двух транспортных средств: Fiat Albea и грузового автомобиля Scania», — приводит ТАСС сообщение.
В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров, 71-летняя женщина.
Как уточняется, другой пассажир Fiat Albea госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Ранее в Ставропольском крае в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли два человека, ещё пять пострадали.