Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области

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В результате столкновения легкового и грузового автомобилей на трассе в Свердловской области погибли два человека, ещё один пострадал. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области
  • РИА Новости

«В 12:20 (10:20 мск) на 20-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель произошло столкновение двух транспортных средств: Fiat Albea и грузового автомобиля Scania», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров, 71-летняя женщина.

Как уточняется, другой пассажир Fiat Albea госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Ранее в Ставропольском крае в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли два человека, ещё пять пострадали.

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