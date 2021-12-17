Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области

В результате столкновения легкового и грузового автомобилей на трассе в Свердловской области погибли два человека, ещё один пострадал. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

РИА Новости

«В 12:20 (10:20 мск) на 20-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель произошло столкновение двух транспортных средств: Fiat Albea и грузового автомобиля Scania», — приводит ТАСС сообщение. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров, 71-летняя женщина. Как уточняется, другой пассажир Fiat Albea госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Ранее в Ставропольском крае в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли два человека, ещё пять пострадали.