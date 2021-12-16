Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком на Ставрополье
- РИА Новости
«Госавтоинспекция информирует участников дорожного движения о том, что на 293-м км автодороги «Кавказ» (территория Андроповского округа) ограничено движение вследствие ДТП», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, в результате столкновения грузовой фуры и легкового автомобиля погибли два человека, ещё пять были доставлены в больницу.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.
Ранее в Томской области в результате столкновения рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля, по предварительным данным, пострадали шесть человек.