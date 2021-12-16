Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком на Ставрополье

В Ставропольском крае в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли два человека, ещё пять пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Госавтоинспекция информирует участников дорожного движения о том, что на 293-м км автодороги «Кавказ» (территория Андроповского округа) ограничено движение вследствие ДТП», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, в результате столкновения грузовой фуры и легкового автомобиля погибли два человека, ещё пять были доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Ранее в Томской области в результате столкновения рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля, по предварительным данным, пострадали шесть человек.