Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Томской области

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В Томской области в результате столкновения рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Томской области
  • РИА Новости

«На автомобильной дороге Р255 «Сибирь», подъезд к городу Томску, в районе деревне Кандинка, произошло столкновение двух встречных транспортных средств: автомобиля Hyundai Solaris и рейсового микроавтобуса», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительной информации, в автобусе находились 17 человек.

В МВД отметили, что в результате ДТП пострадали шесть человек.

Ранее в Татарстане завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

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