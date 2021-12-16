Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Томской области

В Томской области в результате столкновения рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

РИА Новости

«На автомобильной дороге Р255 «Сибирь», подъезд к городу Томску, в районе деревне Кандинка, произошло столкновение двух встречных транспортных средств: автомобиля Hyundai Solaris и рейсового микроавтобуса», — приводит ТАСС сообщение. По предварительной информации, в автобусе находились 17 человек. В МВД отметили, что в результате ДТП пострадали шесть человек. Ранее в Татарстане завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре человека.