Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Томской области
- РИА Новости
«На автомобильной дороге Р255 «Сибирь», подъезд к городу Томску, в районе деревне Кандинка, произошло столкновение двух встречных транспортных средств: автомобиля Hyundai Solaris и рейсового микроавтобуса», — приводит ТАСС сообщение.
По предварительной информации, в автобусе находились 17 человек.
В МВД отметили, что в результате ДТП пострадали шесть человек.
Ранее в Татарстане завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре человека.