В результате ДТП с грузовиком в Татарстане погибли четыре человека

В Татарстане завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Авария произошла в среду, 15 декабря, на трассе М7 в Актанышском районе. Столкнулись автомобиль Chevrolet Lacetti и грузовик Volvo. Погибли водитель и три пассажира легковой машины.

Дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть более двух лиц.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге завели дело в отношении водителя, сбившего двух пешеходов на Невском проспекте, передаёт Newinform со ссылкой на региональное управление ГУ МВД России.

По данным следствия, мужчина за рулём Volkswagen Polo проехал на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая девушка скончалась на месте, второй пешеход госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате аварии под Набережными Челнами при участии пяти автомобилей один человек погиб и пять получили травмы различной степени тяжести.