В Татарстане произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В результате аварии под Набережными Челнами при участии пяти автомобилей один человек погиб и пять получили травмы различной степени тяжести, сообщили в МВД по Татарстану.

«Водитель автомобиля Kia Rio, 29-летний житель автограда, двигаясь со стороны Заинска в направлении Набережных Челнов... выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania в составе полуприцепа», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

После столкновения грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Volkswagen и Mitsubishi Outlander. Последний съехал в кювет, а грузовик остановился поперек дороги и с ним столкнулся ВАЗ-2105.

Водитель Mitsubishi Outlander скончался на месте от полученных травм, другие пять человек госпитализированы.

Как ранее сообщало Nation News, в Тамбовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек.