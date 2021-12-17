Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина шестой год подряд всю новогоднюю ночь без перерыва будут работать метро и МЦК. МЦД продлит работу до 02:30. Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах — на 66 маршрутах всю новогоднюю ночь, работа ещё 91 маршрута продлена до 03:30», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы мэра.

Отмечается, что существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03:30, метро и МЦК — до 02:00.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Москвы запустили виртуальную карту «Тройка».