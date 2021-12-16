В Москве запустили виртуальную карту «Тройка»

В общественном транспорте Москвы запустили виртуальную карту «Тройка».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время такая карта доступна только пользователям смартфонов с операционной системой Android. Оплатить проезд можно в метро, на МЦК, МЦД и наземном транспорте.

«Детали: работает в Samsung Pay, Google Pay; доступны абонементы «ТАТ» на 30 дней, «Единый» на 30, 90 и 365 дней, оплата на турникетах с приёмом банковской карты», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что москвичи определили фотографию, которая украсит лимитированный десятитысячный тираж проездной карты «Тройка».