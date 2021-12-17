Замглавы МИД Грушко и посол Франции обсудили перспективы отношений Россия — ЕС

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко обсудил в пятницу, 17 декабря, с французским послом в Москве Пьером Леви возможность восстановления отношений Россия — ЕС в контексте председательства Франции в Совете ЕС в 2022 году.

«В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы международной повестки. Особый акцент послом был сделан на приоритетах предстоящего в первом полугодии 2022 года председательства Франции в Совете ЕС. Обсуждены открывающиеся в этом контексте перед Парижем возможности для восстановления отношений Россия — ЕС на равноправной и взаимовыгодной основе», — говорится в сообщении МИД России.

Дипломаты также подробно рассмотрели причины глубокого кризиса, в котором находится система европейской безопасности.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора условились вновь провести переговоры до конца года.