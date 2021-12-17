Путин поручил ускорить ликвидацию цифрового неравенства регионов

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить решение вопросов с ликвидацией цифрового неравенства регионов.
Путин поручил ускорить ликвидацию цифрового неравенства регионов
  • РИА Новости

«Что касается устранения цифрового неравенства в региональном измерении, я полностью с вами согласен... У правительства здесь есть определённые планы, сроки…», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, «у правительства есть ещё одно поручение — подумать и предложить инструменты для решения вопросов по устранению цифрового неравенства».

Российский лидер отметил, что основные задачи по этой проблематике можно решить к 2024—2025 годам.

В ноябре зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что пандемия коронавируса выявила проблему цифрового неравенства в мире.

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