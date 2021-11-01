Медведев рассказал о проявленной в пандемию проблеме цифрового неравенства

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете», рассказал, что пандемия коронавируса проявила проблему цифрового неравенства в мире.

«Появилась новая проблема: ... цифровое неравенство отдельных граждан, а также целых регионов и государств», — написал он.

По его мнению, на данный момент устаревают наличные расчёты, идёт всеобъемлющий переход к безналичным формам платежей.

«По разным оценкам, 1,7 млрд человек, то есть 22% населения Земли, всё ещё не имеют доступа к современным банковским технологиям, — заключил Медведев, отметив, что «люди, отрезанные от цифровых сервисов и устойчивого интернета, лишаются жизненно важных возможностей».

Ранее вице-президент Федерации электронного спорта Георгий Зарубин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на IT-индустрию.