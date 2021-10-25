В Федерации электронного спорта рассказали о влиянии пандемии на IT-индустрию

Вице-президент Федерации электронного спорта Георгий Зарубин рассказал о влиянии пандемии на IT-индустрию.

«Вся эта ситуация с пандемией и локдаунами показала всему миру прелесть онлайн-обучения и дистанционной работы. Она спровоцировала резкое увеличение притока людей в сферу программирования, в том числе молодых специалистов из других сфер», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил Зарубин, именно во время пандемии он увидел, что в отечественную IT-индустрию приходит всё больше молодых кадров, всё больше компаний публикуют вакансии для специалистов начального уровня и на эти вакансии претендует много соискателей.

По словам эксперта, в настоящее время в IT-сферу, помимо тех, кто изначально окончил профильные специальности, приходят люди, которые решили сменить свою профессию на программирование.

«Приток людей на цифровые специальности усиливается. Чтобы понять это, достаточно просто сравнить списки поступающих на специальности IT-сферы до пандемии и уже после. Разница в количестве людей на место очень велика», — сообщил он.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в комментарии Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без какого-то опыта и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.