В Москве рассказали о работе обновлённой службы занятости

Власти Москвы рассказали о работе обновлённой службы занятости.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента труда и соцзащиты населения.

«С начала 2020 года служба занятости трудоустроила более четверти миллиона человек. Мы смогли это сделать благодаря синергии с крупнейшими работными сайтами и привлечению большого количества работодателей с актуальными предложениями», — заявила и.о. директора центра занятости населения «Моя работа» Мария Устинова.

По её словам, в настоящее время количество вакансий превышает число соискателей более чем в десять раз.

Как отметила Устинова, в настоящее время в базе представлено свыше 400 тыс. предложений для граждан «с различным уровнем образования, квалификацией и опытом работы».

В ходе трансформации в службу внедрили новые алгоритмы работы и инструменты рекрутмента. Также создан специализированный центр занятости «Моя карьера».

Ранее телеканал «360» сообщал, что число безработных жителей Московской области за полгода уменьшилось в 2,5 раза — с 70 тыс. до 27,5 тыс.